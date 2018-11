Tata Martino va camino a coronarse como un Ídolo de Atlanta y la MLS

Lo del Tata Martino fue algo que la MLS no tenia idea de lo que iba a ocurrir y como iba a posicionarse, el nuevo club, Atlanta United, la ciudad, capital del sudeste de los Estados Unidos y de la MLS

No solo por su figura y su resume, entrenador de Argentina, Paraguay, Barcelona, sino los jugadores que trajo y lo que armo en tan poco tiempo, pareciera que hace años que juegan juntos, incluyendo su primer lugar en playoffs el año pasado y su primera victoria en series de playoffs este año sobre New York City FC a principios de este mes.

El club ya se ha clasificado para su primera competencia continental, la Liga de Campeones de Concacaf 2019, gracias a tener el total de puntos acumulados más alto en los últimos dos años, durante los cuales el equipo de las Cinco Rayas se convirtió en el primer equipo de la MLS en marcar al menos 70 goles en temporadas consecutivas.

Martino se convirtió en el primer entrenador del club en ganar los honores de Entrenador del Año de la MLS, todo esto en solo dos temporadas, llenando el estadio en casi todos los partidos, mas de 72 mil fanáticos apoyando a su equipo y apoyándolo e idolatrando al argentino.

Sin embargo, una cosa es dejar un legado y otra dejar un legado como uno de los titanes deportivos de la ciudad que es sinónimo de grandeza. Ahora que Martino se irá del club después de esta temporada, su única oportunidad real de lograr esa última proeza solo ocurrirá si guía a Atlanta a la Copa MLS 2018, otorgando a la ciudad su primer título deportivo importante desde que los Bravos de Atlanta ganaron la serie Mundial en 1995.

Ver otra nota: https://www.thefutboltimes.com/jose-luis-chilavert-deberian-darle-el-titulo-a-boca-juniors/

Pero todo es posible, especialmente después del 3 a 0 ante los Red Bulls el domingo pasado, el camino hacia la copa se le ha hecho mas fácil, aunque todavía hay que jugar los próximos 90 minutos en New York enfrentando a un equipo que esta herido, pero no muerto.

Y luego, si pasa, jugara en casa la final, contra un Sporting Kansas City bien conservador o un Portland Timbers que viene con muchas ganas de hacer historia, dirigido por otro latino, Savarese, con un medio atacante como Valeri y aunque mas chica la hinchada que la de Atlanta, pero muy fervorosa.

“Es difícil para mí pensar en ello individualmente, pero creo que sería muy importante para el club como institución y también para la ciudad”, dijo Martino a través de un traductor antes de entrenar el viernes. “Creo que Atlanta United ha tenido un gran impacto en la ciudad. Creo que sería importante para nosotros obtener un título “.

Ver otra nota: https://www.thefutboltimes.com/cruz-azul-abre-la-liguilla-mexicana-ante-queretaro-el-miercoles/

En todo caso, jugadores como Miguel Almirón pueden encontrar un incentivo adicional para tratar de otorgar ese estatus legendario a un entrenador que les gusta mucho, que los ha hecho jugar juntos como si hubieran jugado así toda su vida.

“Lo que he experimentado con Tata en estos dos años es algo que nunca he pasado con un entrenador, y no sé si alguna vez lo haré otra vez”, dijo Almirón. “Es una persona muy buena”. Siempre se lo ve conversando con sus jugadores, preocupado por su estado de salud, animo y estado mental.

Aunque también es muy disciplinario, cuando tuvo que actuar con Barco, al poco tiempo de llegar de argentina, por un acto de indisciplina, fue bien duro con el, dejándolo afuera del plantel por el tiempo necesario, hasta que el jugador no solo aprendiera la lección sino para dejar entender que este equipo es una familia y debe haber respeto en la familia.

Ver otra nota: https://www.thefutboltimes.com/renuncia-ministro-de-seguridad-de-buenos-aires-tras-incidentes-en-river-boca/

Se cree que el mismo Almirón tendrá la opción de un pase de alto perfil, ya que los pretendientes europeos siguen investigando y su propio agente recientemente presumió de que su jugador pronto participará en la Premier League inglesa, ya sea en el Arsenal o el Tottenham.

El portero de Atlanta, Brad Guzan, entiende que la vida continuará después del Tata en Atlanta, al igual que en todo el mundo del fútbol. De la misma manera, también tiene toda la confianza de que Martino puede terminar su carrera en la MLS con un trofeo, incluso con otras oportunidades que se avecinan, no solo es un deseo sino una realidad cada vez mas cercana.

Ver otra nota: https://www.thefutboltimes.com/maradona-pide-que-le-den-a-boca-juniors-la-copa-libertadores/

“Cuando termine nuestra temporada, con suerte después de levantar y besar la Copa MLS, nos daremos la mano, probablemente tendremos un abrazo o dos y le deseare lo mejor”, dijo Guzan. “Ha sido genial para este club, ha sido genial para este equipo, por lo que no tengo una mala palabra que decir sobre él.

“Seguiremos adelante como club y como equipo, pero hasta entonces, todos estamos luchando por lo mismo, y eso es ganar la Copa MLS”.

Sea México u otro sitio donde el rosarino seguirá su carrera, pero sus pasos por la MLS quedaran tan firmes como si fueran los pasos de un gigante, el nombre del Tata quedara registrado en la memoria del primer equipo de futbol de la MLS de la ciudad de Atlanta para el resto de la historia del club y de la MLS.

Contenido generado por www.thefutboltimes.com