“Tata” Martino no quiere ser una distracción para el equipo

El veterano entrenador argentino Gerardo “Tata” Martino, que el sábado dirigirá el último partido al frente del Atlanta United, y el más importante desde que llegó al equipo hace dos temporadas, la final de la MLS Cup, es consciente que esa realidad lo puede convertir en la gran distracción.

Algo que no quiere que suceda, como que tampoco se hable en los días que falten para la gran final, que se va a jugar en el campo de su equipo, el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, de su futuro como probable próximo entrenador de la selección de México.

“De lo único que deseo hablar es del partido del sábado ante Portland y esperamos tener la iniciativa desde el inicio”, declaró Martino, quien en apenas dos años al frente del equipo logró el objetivo de estar en la lucha por el título. “Es el fruto del gran trabajo que ha realizado toda la organización y los jugadores”.

Martino reconoció que alcanzar la gran final había sido algo muy especial y motivo de orgullo para todos dentro de la organización.

“Es un premio a tanto esfuerzo y dedicación de los futbolistas a lo largo de dos años. También lo vemos como un premio para nuestra afición; tener la final en casa seguramente es muy gratificante para ellos”, expresó el técnico rosarino ante los periodistas.

Tras reconocer que sentía cierta ansiedad, la propia de disputar una final, también estaba tranquilo por lo conseguido y la proyección de futuro que se daba dentro del equipo.

“Me encuentro satisfecho porque más allá de que este es nuestro último partido, acá hay un proceso que comenzó hace dos años y que seguirá funcionando de manera parecida”, adelantó Martino, quien recordó que no iba a ser su primera final como profesional. “Primero debo ser un agradecido, porque en los últimos siete años en cada temporada me ha tocado jugar finales allí donde he estado”.

Lo hizo con la selección de Paraguay, con Newell’s, con Barcelona, con la selección argentina, y ahora con Atlanta United.

“También es cierto que me ha tocado perder mucho más de lo que me ha tocado ganar. Pero uno no puede dejar de sentirse agradecido por todas las experiencias”, subrayó Martino.

En cuanto al desarrollo de jugadores que ha tenido bajo su dirección, destacó la labor de Michael Parkhurst y Jeff Larentowicz, quienes habían sido decisivos en los éxitos del equipo.

“Han sido las personas que nos ayudaron a ver cómo es la MLS por dentro. Ambos han sido excelentes capitanes para el equipo, y nos han ayudado a convivir en esta mezcla de jugadores americanos, europeos y latinos”, valoró Martino. “Su manera de interpretar el partido del sábado ante los Timbers hará la diferencia”.

Martino recordó que los Timbers han llegado a la final después de superar de visitantes en los playoffs a rivales mejor clasificados que ellos durante la temporada regular como fueron el FC Dallas, Seattle y Sporting Kansas City.

De ahí, que al contrario de los que ocurrió en la eliminatoria de final de la Conferencia Este, que ganaron a los Red Bulls de Nueva York, cuando Atlanta manejó los tiempos y especuló un poco con el trámite del partido de vuelta tras haber ganado el primero por 3-0, ante los Timbers la realidad y estrategia será diferente.

“La revancha con Red Bulls fue un partido especial, diferente. Veníamos de un 3-0, y teníamos que asegurar ese resultado y no debíamos tomar demasiados riesgos”, admitió Martino. “Esta vez no hay cabida para cometer errores”.

Martino también recordó que el factor “emotividad” estará presente en la gran final y como consecuencia genera la ansiedad, diferente a la vivida en otros partidos.

“Ahí es donde debemos de trabajar, en no cometer el error de querer hacer demasiado por tratarse de la final y para eso hay que salir al campo concentrado y sin distracciones”. agregó Martino.

Del duelo de técnicos latinoamericanos con el venezolano Giovanni Savarese, que dirigirá como novato a los Timbers, Martino dijo que era un gran reto y honor para cada uno de ellos como profesionales.

“Pero especialmente para el fútbol latinoamericano, que ha demostrado, en todos los apartados del juego, que dentro de la MLS aporta calidad y cantidad suficiente de talento joven, que la ha convertido en una liga con un gran futuro”, agregó Martino, de 56 años.EFE