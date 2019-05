‘Tata’ Martino confía en que ‘El Chucky’ Lozano jugará la Copa de Oro

Martino está confiado en que el jugador podrá ser parte de la Copa de Oro

El director técnico de la selección mexicana de fútbol, Gerardo ‘Tata’ Martino, estuvo de visita en la ciudad de Atlanta para hablar sobre el próximo partido del ‘Tri’, que será en el Mercedes Benz Stadium el 5 de junio ante Venezuela.

Preguntado por la reciente lesión del delantero mexicano y quien juega en el PSV holandés, Erwin ‘El Chucky’ Lozano, dijo que está confiado en que el jugador podrá ser parte de la Copa de Oro.

“La realidad es que tiene una lesión en la rodilla no tan grave como se creía. Yo creo que no debería tener ningún inconveniente para estar en la Copa Oro. Los tiempos son los necesarios para que él se pueda recuperar bien y, en todo caso, si vemos que el jugador no está en condiciones para jugar, no podrá estar, ya que no vamos a poner en riesgo su salud. Pero estamos muy confiados en que podrá ser parte de la partida”, manifestó.

El ‘Tata’ indicó que ya tiene prácticamente definida la lista de los jugadores con quienes contará para el siguiente compromiso de la selección mexicana.

En relación con Venezuela, próximo rival del Tri, Martino manifestó que es un equipo de mucho cuidado que se encuentra en un gran momento.

“Venezuela es una selección que viene compitiendo bien y más con la llegada de Rafael Dudamel a la dirección técnica”, aseveró.

“Venezuela viene formando escuadras juveniles, (y eso) dice mucho del equipo. Esa es la realidad de la Venezuela de hoy, es por eso que, cuando Argentina pierde contra Venezuela, no pierde contra la Venezuela de hace 50 años, pierde contra esta Venezuela que tiene esta realidad, tiene estos futbolistas. Hay que comparar quiénes son los que juegan hoy por hoy, no los que jugaron 50 años atrás”, comentó.

Por otra parte, el argentino no pudo ocultar su felicidad de estar de vuelta en Atlanta. “Todo lo que puedo decir de Atlanta son cosas de felicidad, tanto su afición como su gente y directiva. Yo siempre he dicho que, si hubiera llegado 10 años antes a esta ciudad, nunca la habría dejado”.

México enfrentará a Venezuela el próximo 5 de junio en Atlanta y cuatro días después se medirá a Ecuador en la ciudad de Dallas. Todo esto como preparación para su participación en la venidera Copa de Oro.