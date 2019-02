Tata desperta, Jurado es el arquerito para el Tri

El guardameta de los Tiburones del Veracruz Sebastián Jurado, de 21 años, ha causado sensación en la Liga MX del fútbol mexicano en unos cuantos partidos y empieza a ser catalogado como un elemento a futuro para El Tri, la selección mexicana, aunque por ahora dice que siente estar viviendo un sueño.

Pese a que en los últimos torneo su equipo no ha salido de los últimos lugares y ha peleado por el descenso –ahora mismo es penúltimo en el Clausura mexicano con apenas 2 puntos de 18 posibles tras 2 empates y 4 derrotas– Jurado es fiel a sus colores y al equipo que lo formó y lo vio debutar.

“Mi gran amor ha sido el Veracruz, el equipo que he visto desde chico y aunque haya tenido temporadas malas, nunca me fijé en eso, sino en la ilusión de ser un día el portero del equipo que apoyaba. Aún recuerdo cuando en el día del niño me llenaba de emoción ir a pedir autógrafos”, contó a Efe en entrevista, claro esta El Tri es su sueño final.

Jurado, nacido en el suroriental estado de Veracruz, un puerto marítimo y turístico, observó en el ex-guardameta mexicano Adolfo Ríos un modelo a seguir en el fútbol y creció idolatrándolo a pesar de que no lo vio en su equipo favorito, sino en el América.

“Mi máximo ejemplo es (Adolfo) Ríos. Cuando yo nací, en 1997, él se fue del Veracruz, pero después le pude dar seguimiento en el América cuando fue campeón. Vi algunos vídeos de su paso por el Veracruz y quedé encantado, por eso decidí portar el número 25 -número que portó Ríos- y trato de imitar sus lances de poste a poste”, relató.

Ante la necesidad de cumplir con la regla donde se tiene que dar oportunidad a jugadores jóvenes, el Veracruz, donde estuvo en guardameta peruano Pedro Gallese, tuvo que echar mano de Jurado en los dos últimos juegos del pasado torneo Apertura 2018 y desde entonces decidieron darle la oportunidad como titular, y seria un buen momento para que Gerardo Martino, nuevo entrenador de la selección mexicana de fútbol, le diera una oportunidad a Jurado en El Tri.

“Uno no pide las cosas, se las gana. El equipo vendió a Gallese y me siento muy agradecido con él por sus enseñanzas. Había una diferencia de edad considerable y eso jamás impidió llevarnos bien, no tuve más que palabras de aliento en cada entrenamiento juntos”, recordó

Jurado debutó en Copa en Julio, pero fue en noviembre del 2018 cuando se dio su primera participación en liga en un partido ante Gallos de Querétaro. En la actualidad sufre con su escuadra que es la principal señalada para descender.

