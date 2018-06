Tarjeta Roja a Carlos Sánchez: el primer expulsado del Mundial

El colombiano Carlos Sánchez fue el primer jugador expulsado en el Mundial de Rusia 2018 tras ver la tarjeta roja en los primeros minutos del choque que su equipo juega ante Japón en el Mordovia Arena de Saransk.

El centrocampista cafetero vio la tarjeta roja a los dos minutos y 46 segundos del choque, cuando dio con el brazo dentro del área un disparo de un jugador japonés que iba hacia la portería del meta David Ospina. Shinji Kagawa transformó la pena máxima.

La expulsión de Carlos Sánchez es una de las más rápidas de a historia de los Mundiales. La más temprana fue en el estadio Neza en México 1986, en el duelo sin goles entre Uruguay y Escocia. Jose Charly Batista, lateral del cuadro celeste, vio la tarjeta roja a los 52 segundos de partido.

https://www.youtube.com/watch?v=BqocXw_zcCA

El inesperado revés de Colombia en su estreno en la Copa del Mundo prendió las alarmas por la necesidad de recurrir a variantes para enderezar el rumbo a tiempo, anticipándose cambios obligados en la zona medular y posiblemente en una zaga que dejó más interrogantes que certezas.

Un día después de la derrota ante Japón, el equipo de José Pekerman busca levantar cabeza ante un panorama inconcebible. El revés pegó fuerte: perdió ante un rival que goleó en la misma etapa del pasado Mundial y pierde a Carlos Sánchez, un hombre importante en su zona central.

Colombia quedó obligada a ganarle en su segundo compromiso del domingo a la Polonia de Robert Lewandowski, que también perdió en su estreno ante Senegal.

#Colombia's midfielder #CarlosSanchez was shown #RedCard in Group H football match against #Japan at the Russia 2018 #WorldCup. It was the second quickest red card shown in World Cup history.

Do you think he really deserved the Red Card? pic.twitter.com/c901V1L3hQ

— DhakaTribune (@DhakaTribune) June 19, 2018