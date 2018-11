Tabárez: “Quedé conforme con el equipo”

Óscar Washington Tabárez, seleccionador de Uruguay, afirmó haber quedado “conforme” con su equipo, pese a la derrota encajada por 0-1 ante Brasil este sábado en Londres.

“El equipo me dejó conforme porque hemos jugado más allá de las dificultades que hemos tenido (bajas). Quedé conforme porque no es fácil para los jóvenes jugar sin demasiada experiencia previa. Lástima que se definió el partido por una jugada polémica que no lo mereció el encuentro”, explicó el técnico en la rueda de prensa posterior al partido.

La jugada polémica a la que se refirió Tabárez fue el penalti marcado por el árbitro en el minuto 75 de Diego Laxalt sobre Danilo, que decantó la victoria de los brasileños con el tanto de Neymar.

“Ahora me llegan mensajes de que había mano previa al penalti, Pasó eso, pero son cosas del fútbol, me hubiera gustado otro resultado que premiara el esfuerzo de los futbolistas, sobre todo de los más jóvenes, que eran los que estaban menos protegidos”, agregó.

Una vez acabado el duelo ante Brasil en el Emirates Stadium de Londres, Uruguay se medirá el próximo día 20 de noviembre a Francia en París; también como compromiso amistoso.