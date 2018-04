Este sábado, 28 de abril se jugará el partido de la Liga Premier de Inglaterra entre Swansea City vs Chelsea, la transmisión en vivo será desde el estadio Liberty en Swansea, a las 12:30 p.m., hora del Este.

Aquí te mostramos cómo ver el partido por TV o dispositivo móvil.

En televisión:

El partido Swansea City vs Chelsea se estará transmitiendo en vivo y en español por Universo.

En internet:

Si tienes una suscripción por cable, puedes ver el partido a través de Telemundo Deportes y DIRECTV Now. Pero debes crear una cuenta para verlo.

Desde tu teléfono móvil:

Puedes ver los juegos con la aplicación de DIRECTV Now y Universo Now, pero debes tener una suscripción de cable, pues la información de ingreso de tu suscripción es la que necesitas para ingresar.

"We are playing very well at home. We have felt the energy of the Liberty and our players feel comfortable when they are playing there. This is very important."

Si no tienes suscripción por cable, puedes ver el partido de futbol Swansea City vs Chelsea a través de Sling TV sin suscripción de cable en los Estados Unidos. El servicio vale $10 al mes, pero puedes ensayar gratis por una semana.

También estará disponible en Fubo.tv, un servicio de suscripción que cuesta $17.99 al mes, después de un período de prueba de 7 días.

The best bits from Carlos ahead of #SWACHE ⬇️ pic.twitter.com/t8fowIDKUG

— Swansea City AFC (@SwansOfficial) April 26, 2018