Surgen las “Flying Chanclas” de San Antonio en el beisbol de Ligas Menores

Las Ligas Menores del Beisbol de las Grandes Ligas sorprendieron al mundo al pensar en una iniciativa que volviera más atractivos sus partidos. Al mismo tiempo buscaron agradecer el aporte latino que “El Rey de los Deportes” recibe, entre aficionados y jugadores. De tal forma crearon La Copa de la Diversión, y en ella, 33 equipos cambiarán de nombre durante 9 partidos y el que ha robado la atención es el de “Flying Chanclas” de San Antonio, Texas.

¡Latinizados! 🇲🇽🇻🇪🇩🇴🇨🇺 Las Ligas Menores anunciaron las identidades que los 33 equipos participantes utilizarán en la "Copa de la Diversión", una serie de eventos diseñada para incorporar y adoptar la cultura y los valores latinos en EUA 🇺🇸 #MiLBesDivertido #Team643 pic.twitter.com/tZKzSuCtzr — 6-4-3 (@643Network) March 21, 2018

Los Flying Chanclas de San Antonio se llaman realmente “Missions” y tomarán el nombre para homenajear a la comunidad latina. El termino de la “Chancla Voladora” es una manera divertida de recordar los métodos de disciplina de las madres mexicanas, a través de ese calzado tradicional. La Gorra del equipo es, realmente, una chancla volando, simulando ir a gran velocidad.

By the official on-field Flying Chanclas de San Antonio hat now online!!! https://t.co/rnS3abjO2q #MilbesDivertido #FeartheChanclas 👡 pic.twitter.com/dc7yMfqKkD — Flying Chanclas de San Antonio (@missionsmilb) March 20, 2018

Se espera que las gorras, fabricadas por el patrocionador de MLB baseball se agoten en cuestión de días.

Trending: Our SA Missions are turning into the “Flying Chanclas” on May 5th!

All part of Copa Diversion, which highlights the Latino culture! Be sure to catch a game! @missionsmilb @News4SA @KABBFOX29 @CW35SA pic.twitter.com/4XpSdGmZwf — Claudia Garofalo (@claudgarofalo) March 21, 2018

Otro de los equipos que levantó expectación a nivel local, fueron los “Mariachis de Nuevo México”, que tradicionalmente son los Topes, e hicieron una fiesta para presentar su nuevo nombre, por estos nueve partidos.

As one of 33 teams participating in Minor League Baseball’s inaugural “Copa de la Diversión” (“Fun Cup”), the @ABQTopes for four games in 2018 will become the Mariachis de Nuevo Mexico. https://t.co/Jw0nNiu2D6 pic.twitter.com/1luizaKqAP — Albuquerque Journal (@ABQJournal) March 21, 2018

El beisbol a jugarse el Cinco de mayo tendrá un nuevo significado, y mucha más audiencia latina que antes. Como dato adicional, las “Flying Chanclas” de San Antonio, pertenecen a la organización de los Padres de San Diego.