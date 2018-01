Super Bowl LII 2018: ¿A qué hora? y en ¿qué canal?

Los New England Patriots regresan al Super Bowl, lograron su propósito durante los playoffs y derrotaron a los Jaguars. Mientras que los Philadelphia Eagles derrotaron a los Vickings. Lo que quiere decir que el próximo 4 de febrero conoceremos a los ganadores del Super Bowl numero 52. El encuentro será en el U.S. Bank Stadium, en Minneapolis, Minnesota.

Este sería la revancha del Super Bowl 39 donde los Patriots se llevaron una victoria 24-21. Los dos equipos no se han enfrentado desde que los Eagles derrotaron a los Patriots 35-28 en 2015.

Aquí te decimos a qué hora y en qué canal puedes ver el juego.

El Super Bowl 52, también conocido como Super Bowl LII, está programado para el domingo 4 de febrero. El horario de lanzamiento de Eagles vs. Patriots está fijado para las 6:30 p.m. ET.

The @Eagles ​ will battle the @Patriots ​ for the Lombardi Trophy on NBC​. pic.twitter.com/NKyJrhFxX6

Este año el canal NBC Sports estará transmitiendo en vivo el domingo por la noche el mayor juego de futbol.

El juego también estará disponible en Fubo.tv, un servicio de suscripción que cuesta $14.99 al mes, después de un período de prueba de 7 días.

El Super Bowl 52 se jugará en Minneapolis en el estadio U.S. Bank, que acaba de terminar como anfitrión de su segunda temporada de Minnesota Vikings después de haber sido construido a tiempo para la temporada 2016 de la NFL. El juego será el primer Super Bowl en Minnesota desde el Super Bowl XXVI, cuando los Washington Redskins derrotaron a los Buffalo Bills, 37-24, el 26 de enero de 1992 en The Metrodome.

Estas son las probabilidades actualizadas para ganar el Super Bowl 52, cortesía de Bet Online. Las probabilidades de apertura fueron Patriots -5.5.

So we asked you who you think will win… but which of these do you think is most likely to happen in #SBLII? pic.twitter.com/6ki3Dv2Cb1

— Super Bowl on NBC (@SNFonNBC) January 23, 2018