El Super Bowl LII terminó con un resultado histórico tras el triunfo de las Philadelphia Eagles ante los New England Patriots que les dio su primer campeonato del Super Bowl. Un partido impresionante de su quarterback Nick Foles que lanzó más de 500 yardas y una actuación de Tom Brady que en números dio un gran juego, pero que fue destruido por su propia defensiva.

Pero en todo gran “Súper Domingo” existen datos curiosos, hechos que quedan para la historia, y en Mundo Hispánico hicimos un listado de los cinco aspectos a los que tal vez nadie les puso atención y, que sin embargo, pudieran ser recordados siempre.

1.- Pink saca el chicle

Antes del inicio del juego, la cantante Pink, fue la designada para entonar el Himno Nacional de los Estados Unidos, pero la toma llegó antes de lo previsto para ella y fue sorprendida extrayendo goma de mascar antes de interpretarlo. Además de que sorprendió su imagen sobría, que contrasta con la que ha proyectado a lo largo de su carrera.

2.- Nadie se hincó en el himno

En las últimas temporadas y tras las protestas del ex quarterback de los 49’s Colin Kaepernick, muchos jugadores se han hincado para protestar contra las injusticias raciales en Estados Unidos. Sin embargo en el Super Tazón ningún jugador enfrentó a Donald Trump, uno de los grandes enemigos de la NFL cuando ocurren esas manifestaciones.

3.- Pateadores en un terrible día

Como si se hubieran puesto de acuerdo, los pateadores de ambos equipos tuvieron un día terrible, complicando el accionar de ambos equipos y resultando determinantes en las útimas ofensivas.

4.- Sting afuera, fue más clamado

Para sopresa de muchos aficionados en Minneapolis, Sting apareció en un show afuera del estadio en los famosos “Tailgaiting”. Horas más tarde la gente aclamaba más al ex vocalista de “The Police”que al propio show estelar del medio tiempo con Justin Timberlake.

5.- Brady no es receptor

Tom Brady tuvo la oportunidad de recibir un pase y darle una gran posición de campo a los Patriotas; minutos más tarde el QB de las Eagles tuvo la misma ocasión pero anotó un Touchdown.

This is how you catch, Tom Brady. pic.twitter.com/T79h6uGKnS

— Adam Best (@adamcbest) February 5, 2018