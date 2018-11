Sporting KC se enfrentará a Portland ¿Quien será Campeón del Oeste?

Sporting Kansas City contra Portland Timbers. Jueves, 29 de noviembre de 2018 | 8:30 pm. Connecticut. Estadio Children’s Mercy Park | Kansas City, Kansas. Audi 2018 MLS Cup Playoffs Campeonato de la Conferencia Oeste, Pierna Dos Los Playoffs de la Copa MLS 2018 de Audi continúan el jueves cuando Sporting Kansas City, el mejor posicionado, recibe a los Portland Timbers posicionado en la tabla como No. 5 en el partido decisivo del Campeonato de la Conferencia Oeste en el estadio Children’s Mercy Park de clase mundial. El Campeonato de la Conferencia del Oeste se inauguró el domingo con un empate 0-0 en el partido de ida en el estadio Providence Park en Portland. El portero del Sporting KC, Tim Melia, logró seis atajadas para registrar su sexto partido sin goles en su arco en ocho enfrentamientos de la MLS contra los Timbers, quien estuvo más cerca de anotar en los primeros minutos cuando el bajo impulso de Jorge Villafaña pego en el poste. Otro momento de destello ocurrió en el minuto 70 cuando Portland pensó que habían tomado la delantera, pero el cabezazo de David Guzman fue rechazado por fuera de juego. Los visitantes también tuvieron un par de posibilidades al final, pero Johnny Russell lo paro y el esfuerzo de corto alcance de Daniel Salloi fue bloqueado por el tráfico. El resultado del domingo lo deja todo por jugar en el viaje de regreso a Kansas City. Una victoria para cualquiera de las partes resultaría en una victoria agregada, un título de conferencia y un partido fuera de casa contra Atlanta United FC o los New York Red Bulls en la Copa MLS 2018 el sábado 8 de diciembre. Un sorteo de cualquier tipo después de 90 minutos (1-1, 2-2, 3-3, etc.) vería a Portland avanzar en el desempate de goles por ser visitante, mientras que otro empate 0-0 forzaría dos períodos de 15 minutos de Tiempo extra en el que la regla de los goles fuera de casa ya no se aplica. Si los clubes permanecen empatados después de 120 minutos, los penales decidirán al campeón de la Conferencia Oeste. Sporting KC tendrá motivos de confianza para entrar en la segunda etapa en el estadio Children’s Mercy Park. Los hombres del manager Peter Vermes están invictos en ocho partidos desde el 30 de septiembre y tienen un récord de 10-2-4 desde el inicio de agosto, superando a los oponentes 31-13. En sus últimos 12 partidos contra Portland, el Sporting KC tiene récord de 5-1-6 con nueve hojas limpias notables, incluidas los partidos sin goles en su arco en cada uno de sus tres enfrentamientos esta temporada. Los Timbers tuvieron una derrota por 3-0 en su viaje más reciente a Kansas City el 18 de agosto. Dirigidos por el entrenador en jefe de primer año Giovanni Savarese, los Timbers se acercan al enfrentamiento del jueves con la esperanza de alcanzar la Copa MLS por segunda vez en cuatro años. Portland se coronó campeón de la liga en la temporada 2015, el mismo año en que derrotó al Sporting KC en penales tras un empate en la ronda de eliminatoria 2-2 en el estadio Providence Park. Desde que cayó por 3-0 ante el Sporting KC en agosto, los Timbers han anotado en siete partidos consecutivos, incluida una victoria por 2-1 en la Ronda Knockout enfrentando al FC Dallas el 31 de octubre y una derrota por 2-1 en la segunda etapa del Seattle Sounders FC en Las semifinales de la conferencia el 8 de noviembre. Portland no es ajeno al éxito jugando de visitante en la postemporada, con un récord de 4-2-3 de todos los tiempos en los playoffs, pero el Sporting KC ha sido una verdadera fuerza en su cancha. El equipo de Vermes tiene marca de 12-2-5 en el estadio Children’s Mercy Park esta temporada y solo ha perdido tres de sus últimos 48 partidos en casa en todas las competiciones desde la temporada 2016. Kansas City también posee un récord de 15-2-4 en partidos de playoff, con sus derrotas solamente en la temporada 1997 y 2011. Ambos clubes cuentan con varios jugadores que han alcanzado su mejor forma al final de la campaña. El mediocampista de Portland, Sebastián Blanco, tiene seis goles en sus últimas ocho apariciones, habiendo marcado tantos en sus primeros 27 juegos de 2018. Su compatriota y compañero argentino Diego Valeri, el Jugador Más Valioso de la MLS de 2017, ha creado 17 oportunidades de gol durante los playoffs de este año, nueve más que cualquier otro jugador. En el otro equipo, el mediocampista Felipe Gutiérrez ha ayudado a tres de los cinco goles del Sporting KC en los playoffs, el delantero Daniel Salloi ha marcado seis goles en la misma cantidad de partidos desde el 17 de octubre, y el defensa central Matt Besler lidera a todos los jugadores en la postemporada con un combinado 9.3 autorizaciones e intercepciones por partido. Sporting KC estuvo sin el delantero Diego Rubio en el partido de ida del domingo, pero el chileno ahora estará disponible para el equipo después de cumplir una suspensión de un juego por acumulación de tarjeta amarilla. Lidera la MLS con cinco goles como suplente en esta temporada y ha anotado 10 veces en general, contribuyendo a un ataque equilibrado del Sporting KC que ha establecido récords para goles, asistencias y tiros en una sola temporada. Tres jugadores de Portland figuran como cuestionables antes del jueves. El delantero Samuel Armenteros está luchando contra los espasmos, el mediocampista Andy Polo está sufriendo una distensión en la pantorrilla y el defensa central Larrys Mabiala fue sacado de la cancha en el minuto 19 el domingo debido a una lesión en el tobillo. El único nombre notable en el informe de lesiones del Sporting KC es el defensor de 18 años Jaylin Lindsey, quien es cuestionable por una dolencia en la pantorrilla.