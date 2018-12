Sporting Kansas City envía a chileno Rubio a Rapids en canje

Sporting Kansas City cedió al delantero chileno Diego Rubio, quien militará en los Rapids de Colorado, a cambio del volante Kelyn Rowe y de 300.000 dólares para fichajes o para alejarse del tope salarial.

Rubio, de 25 años, estaba comenzando el último año de su contrato. Anotó 15 goles en 51 duelos de la temporada regular de la MLS por el Sporting.

.92 Goals/90 last season, T-2 in @MLS.

