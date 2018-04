Finalmente este viernes 13 de abril se llevó a cabo en Nyon, Suiza, el Sorteo Champions para los partidos de la semifinal de la UEFA Champions League 2018.

Para el sorteo final de la Champions participaron los cuatro equipos semifinalistas que clasificaron en los partidos de cuartos de final: Roma, Liverpool, Real Madrid y Bayern München.

A continuación te presentamos el resultado del sorteo champions.

El Real Madrid de España se enfrentará al Bayern en las semifinales de la Champions League. Los españoles y los alemanes jugaran el partido de ida en el Allianz, mientras que la vuelta será disputada en el Santiago Bernabéu.

Por su parte, el Roma de Italia enfrentará al Liverpool de Inglaterra en la semifinales de la Liga de Campeones de UEFA. En el partido de ida los italianos visitarán a los ingleses en su casa, mientras que la vuelta será en el Estadio Olímpico en Roma, Italia.

La ida de las semifinales se jugara el martes 24 y el miércoles 25 de abril, mientras que la vuelta será el 1 y 2 de mayo.

Finalmente, la final del la Champions se jugará el sábado 26 de mayo en el NSC Olimpiyskiy de Kiev, en Ucrania.

Si te perdiste el sorteo de la Champions, puedes volver a verlo a través de la página oficial de la UEFA o en las redes social. Debes crear una cuenta para ver el evento y partidos.

The official result of the #UCLdraw!@FCBayern v @realmadrid @LFC v @OfficialASRoma

🏆 Who will reach the final in Kyiv? pic.twitter.com/fHyjIPresp

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 13, 2018