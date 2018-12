Solari apunta “a todos los objetivos”

Santiago Solari, técnico del Real Madrid, no dio prioridad a ninguna de las competiciones que puede conquistar su equipo y concedió la misma importancia a “todos los objetivos”, incluyendo entre ellos el inmediato Mundial de Clubes y la Copa del Rey.

“No tengo predilección entre Liga y Champions, pero también sumo la Copa del Rey y el Mundial de Clubes porque todas las competiciones nos tienen que tener vivos, con afán competitivo y ganas de estar bien intensos en todas. Me gustan todas, no apuntar a una. Debemos aspirar a ellas, por suerte estamos vivos en todas, apuntando a todos los objetivos. Ojalá sigamos así hasta el final”, deseó.

Defendió el técnico argentino el rendimiento de sus jugadores, que con él al mando han ganado ocho de nueve partidos, y reflexionó sobre la diferencia de nivel que muestran de un partido a otro.

“Intentamos dar todo en todos los partidos, son muchos y muy seguidos, evidentemente es difícil conseguir el mismo nivel de energía en cada partido. Es igual para todos los entrenadores de los clubes grandes con muchas competiciones y partidos más compromisos internacionales, poco tiempo para recuperar”, valoró.

“Es el desafío y la parte bonita de conseguir, estar óptimos a nivel mental, físico y de concentración para enfrentar cada partido”, añadió explicando su trabajo.

Pidió Solari que los balances se hagan “al final” de la temporada y aseguró que están “en el momento de hacer el libro diario mayor”, marcando la filosofía del partido a partido. “Nos concentramos en el siguiente partido. Ahora es de Champions y nos encanta”.

“Afrontamos cada partido intentando respetar nuestra propia historia y la competición. Hay otros equipos que también se juegan cosas y nosotros planteamos cada partido para ganarlo”, defendió.

No respondió al poco protagonismo que están teniendo con él Marco Asensio e Isco Alarcón, y preguntado por actos como los de Dembélé en el Barcelona al llegar tarde a entrenamientos, dijo que en el Real Madrid tienen “un régimen interno que es privado”.

Por último, no cerró las puertas a la salida de Marcos Llorente en el mercado invernal pese a sus últimas titularidades. “Estoy muy contento con lo que Marcos hace en cada entrenamiento y en los partidos, no tengo la bola de cristal y no sé lo que pasará con él ni con otros”. EFE