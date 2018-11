Simeone: “Competimos igual desde hace siete años, es difícil que nos cambien”

El argentino Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, valoró este sábado, tras el empate contra el Barcelona (1-1), que su equipo compite “de la misma manera desde hace siete años” y es “difícil” que les cambien, al tiempo que opinó que le faltó “quizá un poquito de fortuna” en el 1-1 del francés Ousmane Dembélé.

“Nosotros competimos desde hace siete años de la misma manera y es difícil que nos cambien. Intentamos, y nos gustaría, a partir del robo de la pelota, tener transiciones más rápidas y aprovechar mejor los contragolpes y trabajamos en consecuencia de eso. Está claro que nuestra fortaleza sigue siendo la que nos identifica en cada partido que jugamos”, valoró en rueda de prensa tras el encuentro.

“¿Quién salió a por el empate? ¿Dónde está escrito? Esa es opinión tuya (del periodista). Nada que opinar”, respondió antes a una pregunta sobre que el equipo rojiblanco había salido sólo a por la igualada, no a ganar, frente al Barcelona.

“El partido fue cerrado, táctico, que no tuvo muchas situaciones de gol para ninguno de los dos. Nosotros tuvimos la de Griezmann con Costa en el segundo tiempo. No hubo ni contragolpes para aprovechar los espacios ni posesión de juego para lastimar en los espacios chicos. El partido se juega en los detalles. Nos quedamos en ventaja y en el final nos faltó un poquito quizá de fortuna, que esa pelota no pegue en las piernas de Oblak y de Lucas”, explicó del encuentro.

¿Qué le faltó al Atlético para ganar al Barcelona? “Cuatro minutos”, contestó a otra cuestión de la rueda de prensa, en la que apuntó que el planteamiento del Barcelona no le ha “sorprendido para nada” y que destacó a la afición rojiblanca: “Ayer ya nos transmitieron su energía en el hotel y hoy durante todo el partido. Seguramente es el mejor estadio del mundo”.

También habló de un penalti reclamado por sus jugadores por una mano de Arturo Vidal en el segundo tiempo. “No creo que cueste (pitar una pena máxima a favor del Atlético). No la vi tampoco. Con estas manos que son casuales, que se interpretan que no van hacia la portería, depende del VAR y del árbitro que se pongan de acuerdo”.

Diego Costa marcó después el 1-0 para el Atlético, antes de marcharse lesionado. “Está con una molestia en el pie que ya había arrancado el partido de esa manera. Cada vez que él está en el campo y está fuerte, el equipo tiene muchas opciones de ganar. Ojalá se ponga bien. Es tremendamente importante para nosotros y ojalá lo tengamos en su mejor nivel”, declaró.

Su equipo sigue a un punto del Barcelona, líder. “No creo que sea cara a cara con el Barcelona, porque estamos todos en una cantidad de puntos apretados. No hay que alejarse de estos lugares porque el torneo te muestra que cualquier equipo juega bien, te crea problemas y no hay como en otros torneos una diferencia en la cual el Barcelona o el Real Madrid entonces sacaban 20 puntos. Esto es mucho más entretenido para los aficionados”, valoró. EFE