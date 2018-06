Siempre picante es la dieta de la selección de México en Rusia. La consigna de México en esta Copa Mundial es “cero excusas”, y dentro de ello nadie debe quejarse del menú.

Para conseguir la mejor actuación de su historia en un Mundial, México no escatimó en nada y llegó a Rusia con un cargamento de dos toneladas de alimentos que incluye todo lo necesario para que a sus jugadores no les falte nada de lo que acostumbran comer en casa, incluyendo, desde luego los tradicionales tacos, quesadillas y salsas picantes.

Ya estamos en Rostov Arena listos para reconocer la cancha donde jugaremos mañana ante 🇰🇷. ¡Venga, equipo! 👊🏼

Los mexicanos tienen como mejor resultado en Copa del Mundo los cuartos de final que alcanzaron como anfitriones en 1970 y 1986 pero desde que llegó el seleccionador colombiano Juan Carlos Osorio, el equipo ha armado un equipo de trabajo que, además de sus asistentes en el campo, incluye un entrenador mental, un kinesiólogo, un especialista en recuperación física, además de la nutricionista Beatriz Boullosa.

“El profesor Osorio lo dice, aquí no hay excusas, es un hombre que se basa en datos duros para tomar decisiones y nos ha abierto oportunidades para que cada uno, en sus distintas áreas de trabajo, pueda aportar a la selección nacional”, dijo Boullosa a The Associated Press.

“Sabemos que el fútbol se ha llevado más por cábalas y que ‘yo como fui jugador y esto me funcionó se aplica’, pero aquí así no son las cosas, aquí nos basamos en ciencia para tomar las decisiones”.

Boullosa, quien es presidenta de la Federación Mexicana de Nutrición Deportiva, trabaja con representativos nacionales de fútbol desde el 2010. En 2011 formó parte del equipo que logró el campeonato mundial Sub17 como anfitriones y un año más tarde colaboró para que México ganara la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, quizá el logro más grande en la historia del fútbol nacional.

A pesar de eso, el entrenador Miguel Herrera no la consideró como parte del equipo que fue al Mundial de Brasil y su arribo a la selección mayor se dio cuando Osorio firmó con México a finales del 2015.