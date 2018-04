Shohei Ohtani jonronea y Angelinos aplastan a Indios

Shohei Ohtani pegó su primer jonrón en las mayores en su primer turno al bate en el Angel Stadium y los Angelinos de Los Ángeles arrollaron el martes 13-2 a los Indios de Cleveland.

Ohtani coronó un primer inning con seis carreras al sacar la pelota por el centro en un lanzamiento de 2-2 ante Josh Tomlin. Al contrario que la grada, el jugador japonés fue recibido con el silencio de sus compañeros en la banca. Una vez terminada la broma, los jugadores saltaron a su alrededor para celebrar su logro.

Ohtani es el primer jugador que consigue la victoria como abridor y en el siguiente partido jonronea como bateador en la misma temporada desde Babe Ruth en 1921, de acuerdo con Fox Sports West.

Mike Trout, Justin Upton y el venezolano Luis Valbuena dispararon sendos cuadrangulares para los Angelinos, que frenaron una seguidilla de 12 derrotas ante los Indios. El puertorriqueño René Rivera impulsó cuatro carreras, incluyendo un vuelacercas de dos carreras en el octavo.

Garrett Richards (1-0) ganó tras admitir dos carreras y un hit en una labor de cinco innings y dos tercios con nueve ponches. La derrota fue al registro del abridor de Cleveland, Josh Tomlin (0-1), que cedió ocho hits y otras tantas carreras en tres episodios en la lomita.

