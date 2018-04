Shohei Ohtani cierra semana espectacular con nueva victoria

Shohei Ohtani retiró en orden a sus primeros 19 rivales y permitió un hit durante siete innings sin tolerar anotación, para que los Angelinos de Los Ángeles doblegaran el domingo 6-1 a los Atléticos de Oakland.

Marcus Semien pegó un sencillo al jardín izquierdo, con un out, lo que puso fin al juego perfecto del japonés, quien cumplió su primera actuación como pitcher en casa.

Ohtani (2-0), quien se destaca también como bateador, puso fin al episodio y totalizó 12 ponches. El novato ponchó a sus tres rivales durante dos innings distintos, en lo que representó otra actuación magistral del prodigio de 23 años.

El fin de semana anterior, ganó su primer encuentro como pitcher en Oakland, con seis innings destacados. Entre sus aperturas, Shohei Ohtani conectó jonrón en tres juegos consecutivos en Anaheim.

Shohei Ohtani is the best story in sports right now. pic.twitter.com/WMtcyMzRJ7 — MLB (@MLB) April 9, 2018

Mike Trout y Ryan Schimpf aportaron jonrones, mientras que el dominicano Albert Pujols bateó un doblete productor por Los Ángeles, que se apuntó su séptima victoria en nueve juegos.

Kendall Graveman (0-2) aceptó cinco imparables y dio cuatro boletos, para cargar con la derrota.

Por los Angelinos, el dominicano Pujols de 4-1 con una anotada y una producida. El venezolano Luis Valbuena de 4-0. El puertorriqueño Martín Maldonado de 3-0.