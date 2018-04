Este martes 3 de febrero jugaran Sevilla vs Bayern München en el partido de ida de cuartos de final de la Liga de Campeones de la UEFA, la trasmisión en vivo será a las 2:45 p.m., hora del Este. Ambos equipos buscaran el pase para la semifinal pero solo uno saldrá victorioso.

Aquí te mostramos cómo verla por TV o dispositivo móvil.

Gran partido en cuartos de final de la @LigadeCampeones contra @FCBayern: Vamos todos juntos💪 // Another great game coming up at Ramon Sanchez Pizjuan in the @ChampionsLeague: Let us win together💪#VamosmiSevilla 🔴⚪️ #SevillaFC #SFCFCB #UCL pic.twitter.com/kr9cQbwxQt

— Simon Kjaer (@simonkjaer1989) April 2, 2018