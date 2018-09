Sergio Ramos no se guarda nada contra Griezmann: “La ignorancia es muy atrevida”

En las vísperas del inicio de la nueva temporada de la Champions League, el foco de la atención se lo ha llevado, al menos momentáneamente, una fuerte declaración de Sergio Ramos en contra de Antoine Griezmann.

En la rueda de prensa previa al partido del Real Madrid contra la Roma, a disputarse este martes, el capitán merengue rechazó que el delantero del Atlético Madrid esté al mismo nivel de Cristiano Ronaldo y Messi.

“¿Griezmann come ya en la mesa de CR y Messi? La ignorancia es muy atrevida. Me acuerdo de Maldini, Raúl, Totti, Casillas (…) que lo ganaron todo y no tienen Balón Oro. Debería dejarse aconsejar por Cholo, Godín o Koke, que reúnen unos valores que le vendrían bien”, disparó Sergio Ramos ante una pregunta de los periodistas.

🔹Que opina @SergioRamos sobre las palabras de @AntoGriezmann “ya puedo comer en la mesa de Cristiano y Messi” ▪️”La ignorancia en muy atrevida. Cuando oigo hablar a este chaval me acuerdo de otros grandes jugadores que no consiguieron el balón de oro..”#Radioestadio pic.twitter.com/KCKB1I6v7x — Radioestadio (@Radioestadio) September 18, 2018

La declaración del capitán madridista surge luego de que el ariete francés, Campeón del Mundo con su selección, dijera en una entrevista con el Diario AS que ya se ve sentado en la misma mesa con jugadores como Messi y Cristiano.

Sergio Ramos y Griezmann, con historia

La rivalidad entre ambos futbolistas tiene antecedentes, tanto dentro del campo como fuera del mismo.

En agosto, cuando el Atlético derrotó 4-2 al Real Madrid en la Supercopa de Europa, Griezmann publicó una polémica imagen.

Tras la victoria del cuadro colchonero, el francés subió a su Instagram una caricatura en la que él aparecía sentado en un trono mientras Sergio Ramos le ponía una corona.

