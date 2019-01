Sergio Peña: “Perú va muy bien y esperemos seguir así en la Copa América”

Sergio Peña, el internacional peruano del club luso del Tondela cedido hasta final de temporada por el Granada español, considera, en una entrevista con Efe, que la selección de Perú “va muy bien” tras su paso por el Mundial y confía en que “seguirá así en la Copa América” que se disputará este año en Brasil.

Peña, medio ofensivo que llegó a los juveniles del Granada con 17 años, ya tiene la experiencia de haber jugado un Mundial y a sus 23 años lucha por jugar la Copa América del próximo junio.

Reconoce que su llegada al Tondela cumple con las expectativas de tener minutos y continuidad para crecer como futbolista en Europa, adonde llegó con el aval del exfutbolista Chemo del Solar, que militó en clubes españoles como Tenerife, UD Salamanca, Valencia o Celta.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR Perú se despide del histórico 2018, año de su regreso a un Mundial de fútbol

Estos son sus puntos de vista sobre la actualidad del fútbol:

– La selección de Perú tras el Mundial.

“La selección va muy bien, después de su clasificación para el Mundial de Rusia. El país, la selección, hemos logrado una racha positiva, con una confianza muy buena y esperemos seguir así para sacar adelante la Copa América”.

“Entrar en la convocatoria es difícil, porque hay muy buenos jugadores. En el extranjero hay muchos jugadores que pueden formar parte de la selección y eso ya depende de los puestos y de lo que necesite el entrenador”.

“Para la Copa América todavía falta, siempre se está pensando en eso, pero ahora tengo que mentalizarme porque tenemos que salir de la zona incómoda con el Tondela”.

– El fútbol europeo y su adaptación.

“Yo salí de mi casa -Perú- a los 17 años, me vine al Granada (España) solo y eso para la familia es muy fuerte”.

“Al llegar al Tondela, las cosas eran totalmente distintas, tuve que adaptarme a otras cosas y, la verdad, estoy muy contento de estar aquí. Desde que he llegado, estoy jugando, que es importante. Estoy tranquilo porque estoy aportando al equipo. Era lo que buscaba, jugar, tener continuidad”.

– Nivel del fútbol portugués.

“En Portugal, la Liga es una de las mejores de Europa, sin duda alguna. Hay grandes equipos y la Liga es muy competitiva. yo estoy muy contento de estar aquí.

– La Liga de España.

“Mi objetivo es jugar y triunfar en la mejor liga del mundo, que es la española, y, la verdad, es un sueño que quisiera que en algún momento se cumpliera. Ojalá sea así, todo a su tiempo”.

– El Tondela, club luso con presidente español.

“Me ha acogido muy bien, es un club muy familiar. El trato, la gente que viene a los partidos, por más que sean poca (en relación a la modestia del club), es algo diferente y nos tratamos como una familia.

“La forma en que trabajamos, cómo jugamos y cómo está el equipo, seguro que vamos a hacer un buen año. Vamos a trabajar para sacar lo mejor”.

– Sus inicios en el fútbol.

“Fueron en Lima, con mis amigos. Yo siempre jugué al fútbol, mi hermano también y mis padres trabajaban”.

“El fútbol siempre ha sido lo primero en mi vida, desde muy pequeño jugaba al fútbol y gracias a dios me ha ido bien, he ido progresando poco a poco. Lo he logrado con mucho esfuerzo y sacrificio”.

– Un idilio con Chemo del Solar.

“Fue muy importante cuando volví (año 2017) a jugar a Perú. Llegué a San Martín (cedido por el Granada CF), el equipo que Chemo del Solar dirigía en ese momento, me dio mucha continuidad y era lo que necesitaba y luego pude regresar a Europa”.

“Con Chemo del Solar aprendía a jugar a ras de suelo, jugar bien con el balón en los pies y por mi estilo de juego me acomodé muy bien a eso”.

– Ronaldo, Messi o Modric.

“De Modric. La posición en la que juega es más parecida a la mía y la verdad es que es un jugador para copiar cosas. También de Messi y Ronaldo, pero más de Modric, por mi condición y su estilo de juego”. EFE

cgg/mar/nam