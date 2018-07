Durante el pasado fin de semana la Selección Mexicana de Futbol se quedó oficialmente sin director técnico. En una noticia, que ya se manejaba desde que concluyó Rusia 2018, el colombiano Juan Carlos Osorio rechazó renovar con el combinado azteca y buscar nuevos proyectos. Ahora, con mucho tiempo sin partidos por delante, la Federación debe decidir quién lo reemplazará.

Juan Carlos Osorio se baja de la Selección Mexicana https://t.co/jPnLtGUBN0 pic.twitter.com/qufE9XUb54 — Expansión CNN (@ExpansionMx) July 30, 2018

La lista de candidatos es realmente corta, más cuando uno de ellos ya se borró de ella de inmediato. Ricardo “Tuca” Ferreti, campeón con los Tigres rechazó tajantemente llevar las riendas del Tri. “Prefiero ser barrendero”, dijo alguna vez, aludiendo a la enorme presión con la que vive la persona en ese cargo. Esta vez nuevamente descartó la posibilidad sin dar pie a especulaciones.

TE PUEDE INTERESAR: Se viraliza foto de López Obrador sin camisa (FOTO)

'Tuca' Ferretti sobre dirigir a @miseleccionmx 🇲🇽: "Se me acercó una persona, no voy a decir nombres, y ya le dije que no, que muchas gracias". pic.twitter.com/0QdnwA5MoW — Ciro Procuna (@cprocuna) July 30, 2018

De tal forma quedan realmente dos candidatos para tomar las riendas de la Selección Mexicana. El primero de ellos es Matías Almeyda, ex entrenador de las Chivas y quien públicamente ha dicho que le interesa tomar el puesto vacante. Diversas encuestas lo colocan como favorito de la afición y de algunos líderes de opinión.

Matías Almeyda para mi es un director técnico en toda la regla, es empático, sagaz, aventurado, bravío, sensato y ganador. Creo que debe ser el siguiente entrenador de la Selección Nacional. Pero su declaración de que México podría porque Croacia pudo, no la comparto. — Luis García P (@GarciaPosti) July 24, 2018

La otra opción es el regreso de Miguel “Piojo” Herrera, quien ya estuvo al frente del equipo entre 2013 y 2015 y que fue despedido por un tema ajeno a sus resultados. Una pelea, que llegó a los golpes, con el periodista de TV Azteca, Christian Martinoli, resultó en su salida.

TE PUEDE INTERESAR: Senadores mexicanos obtendrán bono de $150,000 en medio de política de austeridad de López Obrador

Miguel Herrera o Matías Almeyda pueden hacer un buen trabajo en la selección mexicana.

Deben estar sustentados por un proyecto… — David Faitelson (@Faitelson_ESPN) July 27, 2018

No hay fecha para el nombramiento del futuro seleccionador y el nuevo presidente de la Federación Mexicana de Futbol, Yon de Luisa, explicó que no hay prisa pues México no tiene actividad oficial en lo que resta de 2018.