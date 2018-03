Selección Mexicana: Ganan, convencen y olvidan fantasmas

La Selección Mexicana de Futbol venció 3-o a Islandia en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California y dio una gran impresión de cara al Mundial de Rusia 2018. Miguel Layún marcó dos goles y Marco Fabián anotó en un espectacular tiro libre. Al menos por unos días los detractores del entrenador, Juan Carlos Osorio, tendrán que callar.

#MEXvISL @Miguel_layun wraps up a great night at @LevisStadium with another golazo!#SoyMéxico | #MEXTOUR pic.twitter.com/aYv70sCUR2

— Mexican National Team (@miseleccionmxEN) March 24, 2018