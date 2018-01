Esta semana la Selección Mexicana de Futbol tendrá su primer partido en el 2018, año importante porque se disputa la Copa del Mundo en Rusia. Para cualquier futbolista no hay máxima aspiración que jugar una defendiendo los colores de sus representativos nacionales y para el caso del Tri, podría haber sorpresas, derivadas de lesiones, o buenas rachas e incluso… suerte.

Henry Martin

Este delantero comenzó el Clausura 2018 marcando goles para el América, cuando el equipo está lleno de jugadores extranjeros que deberían hacer ese trabajo. En las Águilas también juega Oribe Peralta, referente del equipo nacional, lo cual complicaría los minutos en los que Henry Martin podría competir, pero su nivel, por ahora, lo mantendrá como titular y ya fue llamado a la Selección.

Rodolfo Cota

El portero de Chivas y que fue campeón con ellos en el Clausura 2017; su carta es un complejo negocio que tiene el Pachuca (su dueño) con el Guadalajara. Sus buenas actuaciones hicieron que el Rebaño peleara el tenerlo a pesar de estar en un precio inaccesible. La afición le agradece su trabajo y podría colarse después de la lesión de Alfredo Talavera hace algunos meses.

Elías Hernández

El “Patrullero 77” (en Morelia usaba ese número) ha sido una constante presión para el entrenador Juan Carlos Osorio, pues la prensa siempre le cuestiona el por qué no lo llamaba. Su buen nivel en León justifica su presencia para este primero juego ante Bosnia y con fortuna podría no salir ya de los llamados y tener el pasaje hasta Rusia.

Jonathan González

Hasta hace unas semanas era considerado por la Selección Mayor de Estados Unidos dado que nació en California, de padres mexicanos. Sin emnbargo las negociaciones de la Federación Mexicana de Futbol llegaron a buen término y lo convencieron de cambiar de camiseta nacional. Tiene apenas 18 años y es un jugador ideal para una posición en la que Osorio no ha encontrado respuestas: La media de contención.

Oswaldo Alanís

Que un jugador que no recibe minutos en su equipo, que lo manda a jugar con la filial menos de 20 años y lo castigó por no dejarse rebajar el salario, vaya al Mundial y lo juegue… en México es una posibilidad con Oswaldo Alanís, quien aún no debuta en este torneo con las Chivas, luego de la telenovela que disputaron en diciembre. Osorio confía en él y será titular con la Selección Mexicana ante Bosnia.

