Selección Mexicana: Ellos bloquean el quinto mundial de Rafa Márquez

Cada vez falta menos para que la Selección Mexicana de Futbol haga su debut en Rusia 2018 el próximo 17 de junio en Moscú ante Alemania. Y a la fecha una incógnita sigue apareciendo entre la prensa deportiva y los aficionados del Tri: ¿Irá o no Rafa Márquez a su quinto Mundial?

En lo deportivo pareciera que no hay debate, el entrenador Juan Carlos Osorio lo quiere en el equipo. Los 39 años que acaba de cumplir son la garantía de liderazgo y veteranía que necesita un equipo joven para complementarse. Sin embargo existen otros factores que están bloqueando el regreso del capitán de la Selección Mexicana en los pasados cuatro Mundiales y no tienen nada que ver con lo deportivo.

Como es bien sabido Rafael fue incluido como sospechoso en una lista del Departamento del Tesoro de Estados Unidos por servir para el lavado de dinero del narcotráfico. Con el paso de los meses la justicia ha ido desestimando las acusaciones en su contra, lo que le permitió volver a jugar con el Atlas, pero no así con la Selección Mexicana.

Todo parece un río de contradicciones, por una parte la cuenta en Twitter del equipo mexicano lo felicitó el día de su cumpleaños 39 (el 13 de febrero) incluso lo llaman “El Patrón” (algo que podría parecer una referencia a Pablo Escobar para algunos lectpres que reaccionaron negativamente), y por otra parte le impiden al entrenador nacional llamarlo y estos son los motivos:

1.- Mientras siga en la lista del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, no será llamado.

A pesar de que la justicia no le impide jugar con la Selección Mexicana, es la propia Federación la que determinó que no podrá volver a vestirse de verde hasta que salga del listado de señalados por Estados Unidos. Un código interno que no tiene nada que ver con la ley, pues el único país al que no puede ingresar es justamente el que lo tiene indiciado.

2.- Los patrocinadores, principalmente los que son de capital estadounidense ( Coca Cola, CitiBank) presionan para que no sea llamado a pesar de que el sponsor del uniforme es adidas.

La Selección Mexicana de Futbol genera cientos de millones de dólares en ganacias que se reparten entre todos los Clubes de la Liga MX. De tal forma la mayoría de las decisiones tienen en consideración a sus patrocinadores, quienes prefieren estar al margen de un embajador que pudiera tener problemas con la ley.

Será hasta may cuando se conozca la lista final, tiempo que tiene Márquez para poder conseguir lo necesario para ir a su quinto mundial y hacer historia con ese récord que sólo dos jugadores en la historia han logrado.