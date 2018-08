Sebastian Vettel es el ganador del Gran Premio de Bélgica Fórmula 1

Sebastian Vettel le arrebató la victoria a Lewis Hamilton y se quedó con el podio del Gran Premio de Bélgica de la Fórmula 1. Esta es la quinta victoria del alemán en el 2018.

Una vez más la escudería Ferrari se impone a Mercedes GP, esta vez en el circuito de Spa-Francorchamps, en Bélgica, según informa AS.

Lewis Hamilton tuvo una notable desempeño el sábado a pesar de la lluvia y se quedó con la pole position para el Gran Premio de Bélgica, pero no le alcanzó.

Sebastian Vettel takes victory in Spa to to narrow title race >> https://t.co/ulWHybtu3J #BelgianGP 🇧🇪 #F1 pic.twitter.com/LieuB0BFnW

— Formula 1 (@F1) August 26, 2018