Después de dos semanas sin carreras de Fórmula 1, los motores se vuelven a calentar. El circuito de Hockenheimring, será el domingo, la pista donde se correrá el Gran Premio de Alemania.

Este viernes se realizaron las primeras prácticas libres, reporta El Liberal Deportivo.

Recordemos que en el Gran Premio de Austria Red Bull y Ferrari subieron al podio. Mientras que en el Gran Premio de Gran Bretaña, lo hicieron Ferrari y Mercedes, tal como lo reportamos en Mundo Hispánico.

Y ahora en Alemania, las tres escuderías quieren el primer lugar.

Según El Liberal Deportivo, el líder de la clasificación para el Gran Premio de Alemania es Sebastian Vettel (con Ferrari) y le siguen Lewis Hamilton (con Mercedes) y Kimi Raikkonen (Ferrari).

Fue durante el GP de Gran Bretaña, que Vettel se subía al podio como número uno. Así el piloto alemán de Ferrari conseguía su cuarto podio en esta temporada, y ampliaba el margen en puntos entre el primero y el segundo puesto, informa el portal Formula 1 en su página principal de esta carrera.

Respecto a los pilotos iberoamericanos, llegan a este Gran Premio de Alemania, Fernando Alonso, quien finalizó 8º en la última carrera, Sergio Pérez (10º) y Carlos Sainz, quien tuvo que abandonar en la vuelta 38.

