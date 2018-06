“San Chicharito que estás en el verde”: Fanáticos le oran a Javier Hernández

San #chicharito que estás en el verde, santificados sean tus goles,venga a nosotros tu suerte; háganse tus victorias en la selección como en el westham ; danos hoy nuestro gol de cada día; perdona nuestras críticas, como también nosotros te perdonamos cuando fallas; no nos dejes perder contra los suecos y llévanos a la final. Amen… #vamosmexico #mexicoletsgo @miseleccionmx @ch14_ #cabala #tradiciones #nadanosdetiene

A post shared by tebitos (@tebitos) on Jun 27, 2018 at 1:25am PDT