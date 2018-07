Rusia 2018: Viven ingleses sueño tras 28 años de frustraciones (FOTOS)

Inglaterra siempre ha presumido ser el lugar donde se inventó el futbol. El que en Estados Unidos se le llame al deporte soccer puede ser visto como ofensivo para los ingleses. Incluso no acudieron a las primeras tres Copas del Mundo (1930,34 y 38) por no ser ellos los anfitriones, ni los creadores de la idea de la competencia. Pero en Rusia 2018, pueden olvidar todo ese resentimiento y celebrar. Hoy no paran de cantar “It’s coming home” en la tribuna.

Tras 28 años de espera, Inglaterra está en semifinales, pero ¿cuál es el origen y significado del It's Coming Home que todos cantan? Esta es la historia! 🦁🦁🦁 https://t.co/XJEbtNd7Wh pic.twitter.com/Uq3wjhryla — Sopitas (@sopitas) July 7, 2018

El “Equipo de la Rosa” eliminó a Colombia en Octavos de Final y a Suecia en Cuartos de Final para instalarse en semifinales. Pese a la gran tradición inglesa en el deporte que ellos mismos reglamentaron (Cambridge 1863), no llegaban a esta instancia desde 1990 en Italia. Les tomó 28 años llegar a estar entre los 4 mejores en Rusia 2018.

El éxito inglés no es casualidad. Son los vigentes campeones mundiales en la categoría Sub 20 y Sub 17, supieron levantarse de un escándalo que le costó el puesto a su entrenador, Sam Allardyce, por sobornos para contratación de jugadores. Apenas en 2016 comenzaron su camino cuesta arriba al ser eliminados por su hermano británico, Galés, en la Eurocopa jugada en Francia.

#SWE 0-2 #ENG (FT) #Rusia2018 – Inglaterra es vigente campeón del mundo sub-17, vigente campeón del mundo sub-20 y semifinalista de la Copa del Mundo. Está a dos victorias de lograr la triple corona, algo que sólo ha sucedido una vez en la historia del fútbol (Brasil 2002-2003). — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) July 7, 2018

A Rusia 2018 llegaron después de sonoros fracasos en las últimas ediciones de la Copa del Mundo. Inclusive en Brasil 2014 se fueron eliminados en primera ronda al ser último lugar en un grupo que ganó Costa Rica. Además cuentan con algunos problemas en la selección de jugadores, pues existen equipos en la Premier League que no alinean a un sólo inglés.

Inglaterra ha anotado once goles en #Rusia2018, la misma cantidad de goles que hizo en la Copa Mundial de 1966, cuando fueron campeones en casa.#SWEENG pic.twitter.com/Uyu4BqXqT3 — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) July 7, 2018

Inglaterra llega apenas por tercera vez en la historia a la semifinal. La primera vez fue en 1966 en casa cuando se coronaron campeones del mundo. Después en Italia 90 fueron eliminados en penales por Alemania ( a la postre campeón). Por eso el sueño de los ingleses está más vivo que nunca y las autoridades en Rusia deben estar atentas a la llegada y comportamiento de sus aficionados más radicales, los Hooligans.

