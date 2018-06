Rusia 2018: Resultados de partido Portugal vs. España

Portugal vs. España: La magia de Cristiano Ronaldo reflotó a Portugal ante España al firmar el viernes un triplete que rescató el empate 3-3, en un vibrante partido de la Copa del Mundo.

A dos minutos del final, Cristiano coronó su ‘hat-trick’ con un magistral tiro libre al ángulo superior que dejó petrificado al arquero español David De Gea.

