Rusia 2018: Fotógrafo salvadoreño “héroe” en festejo de Croacia

El gol que puso a Croacia en la Final de la Copa del Mundo puede ser el momento más glorioso que han vivido, hasta el momento, los aficionados al futbol en el país balcánico. Sin embargo, ese tanto de Mario Mandzukic será también recordado por otra circunstancia, una muy curiosa, y que involucra a un fotógrafo salvadoreño que estuvo en el momento y en el lugar correcto.

#ElUniversalEnRusia #Video Yuri Cortéz, fotógrafo salvadoreño al que embistieron los jugadores de #Cro en el gol de Mandzukic, nos cuenta lo que sintió.

"Se me vinieron encima, no sabían que estaba abajo. Al final me dijeron que si estaba bien….no sé quién me dio el beso" pic.twitter.com/vAco8VIs78

— Universal Deportes (@UnivDeportes) July 11, 2018