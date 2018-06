Cientos de aficionados mexicanos bailaron y vitorearon este miércoles frente a la Embajada de Corea del Sur en Ciudad de México, agradecidos después de que la victoria del país asiático sobre Alemania garantizara a la Selección Nacional un lugar en los octavos de final del Mundial de futbol.

Luego de que Suecia derrotara a México 3-0 este miércoles, los fanáticos mexicanos dieron su apoyo a Corea del Sur, temerosos de que una victoria de Alemania enviara a sus jugadores a casa.

Corea del Sur sorprendió al mundo al derrotar a Alemania por 2-0 en los últimos minutos del juego, eliminando a los campeones mundiales de 2014 y permitiendo que México finalizara en el segundo lugar de su grupo. Pese a la victoria, Corea quedó eliminada del torneo.

Por esa razón la Embajada de Corea del Sur en México se convirtió en un templo en el que se veneró la victoria 2-0 ante Alemania, y que le dio el pase al Tricolor a los Octavos de Final de Rusia 2018.

Aproximadamente 350 personas se dieron cita en la Embajada asiática, la mayoría enfundadas con la playera tricolor y con la Bandera de México en mano como estandarte.

“El pueblo de Corea felicita a la Selección Mexicana y su afición por el pase a Octavos de Final”, fue el mensaje que envió el embajador de Corea del Sur en el país, Kim Sang-il, quien se encuentra en Monterrey.

Los hinchas ondeaban banderas de ambos países, se ponían sombreros y algunos tomaban tequila. También entonaban el famoso tema “Cielito Lindo”.

Fue tanta la emoción de los mexicanos que un miembro coreano del personal diplomático fue elevado sobre los hombros de la multitud, que gritó “Coreano, hermano, ya eres mexicano”.

Según informó en exclusiva para Mundo Hispánico Jiyae Huh, primera secretaria de la Embajada de Corea del Sur en México, la persona que aparece en hombros de los hinchas de la Selección Mexicana es el Ministro de la Embajada de Corea del Sur en México, Byoung Jin Han.

El ministro salió a saludar a las personas que se dieron cita e inmediatamente, todos se le fueron encima.

Lo cargaron y lo amontonaron. No pasó a mayores, pero no volvió a convivir con la gente que rodeó su lugar de trabajo.

Las celebraciones se extendieron al centro histórico de la capital, donde los partidos del Mundial son exhibidos en pantallas gigantes.

“Corea nos salvó. Hay que celebrar y hay que agradecerles”, dijo Daniela Terrazas, una estudiante de 20 años que celebraba fuera de la Embajada.

Reprueban comportamiento de mexicanos en Embajada de Corea

Los festejos de decenas de mexicanos afuera de la Embajada de Corea del Sur, enfureció a los vecinos de la calle Virreyes en Lomas de Chapultepec, que tuvieron que soportar a los aficionados que cantaron, bebieron alcohol y hasta se orinaron en sus jardines.

La entrada principal de las oficinas surcoreanas en México terminó en malas condiciones, los asistentes, influenciados por las drogas y el alcohol, acabaron en mal estado y ejercieron mal comportamiento, según reportes del diario El Universal.

Uno de los residentes de la calle, indignado por los hechos, no entendía lo que estaba sucediendo en esos momentos. “Ni hemos ganado nada, perdimos. Me tardé horas en llegar a mi casa, todo gracias a estas personas que vienen a beber aquí, que se vayan al Ángel, aquí México no tiene nada que ver”, acusó.

De origen español, el afectado, de nombre José María, dijo que habló con los otros vecinos, nadie lo podía creer. “En 50 años que llevo en México, nunca había visto nada así”.

Muchos de los jóvenes, en su totalidad entre 15 y 19 años, bebieron frente a la Embajada con el consentimiento de las autoridades, quienes aceptaban cigarros por parte de los aficionados.

Peña Nieto felicita a la Selección por su pase a Octavos

El presidente Enrique Peña Nieto felicitó a la Selección Mexicana tras su clasificación a Octavos de Final.

“Gracias @miseleccionmx por una emocionante primera fase. Ahora, a ver hacia delante: ya estamos en octavos de final. Nuestro apoyo total para seguir triunfando. Unidos, a los mexicanos”, publicó en Twitter.

Gracias @miseleccionmx por una emocionante primera fase. Ahora, a ver hacia delante: ya estamos en octavos de final. Nuestro apoyo total para seguir triunfando. Unidos, a los mexicanos #NadaNosDetiene 🙌🏼🇲🇽⚽ — Enrique Peña Nieto (@EPN) June 27, 2018

La Selección Mexicana cayó 3-0 ante Suecia en su peor derrota en un Mundial desde hace 40 años.

Sin embargo, Corea derrotó a Alemania 2-0 y la dejó fuera de la justa mundialista, cumpliendo con la maldición de los campeones reinantes desde 2002 que no han logrado defender su título.

