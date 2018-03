Rusia 2018: ¿Cómo ver gratis y en vivo el partido entre Portugal vs Países Bajos?

A solo unos meses para que comience la Copa Mundial Rusia 2018 continuar los partidos amistosos entre los equipos de los países clasificados al Mundial Rusia 2018. Este lunes 26 de marzo se jugarán Portugal vs Países Bajos, la transmisión en vivo será a las 2:30 p.m., hora del Este.

En esta ocasión, el partido amisto rumbo al mundial se llevara acabo en el estadio de Genève en Cargue, Suiza.

Aquí te mostramos cómo verla por TV o dispositivo móvil.

En televisión:

El partido entre Portugal vs Países Bajos se transmitirá en español a través del canal de ESPN Deportes USA.

En internet:

Si tienes una suscripción por cable, puedes ver el partido a través de ESPN Deportes+USA. Debes crear una cuenta para ver el partido.

Desde tu teléfono móvil:

Puedes ver el juego Portugal vs Países Bajos con la aplicación de DIRECTV NOW pero debes tener una suscripción de cable, pues la información de ingreso de tu suscripción es la que necesitas para ingresar.

Sempre fantástico estar de volta aos treinos da seleção! @selecaoportugal portu 🇵🇹⚽️😄🤙🏼

Always great to be back with the National Team @selecaoportugal 🇵🇹#portugal #fpf #treino #conquistaosonho pic.twitter.com/pOnxq32ord

— Bernardo Silva (@BernardoCSilva) March 21, 2018