Rusia 2018: ¿Cómo ver gratis y en vivo el partido entre Escocia vs Costa Rica?

Quedan solo 85 días para que comience la Copa Mundial Rusia 2018, ahora los equipos se enfrentaran en los partidos amistosos rumbo al mundial 2018. Este viernes 23 de marzo jugarán Escocia vs Costa Rica, en el partido amistoso de Rusia 2018, la transmisión en vivo será a las 3:45 p.m., hora del Este.

En esta ocasión, el partido amisto rumbo al mundial 2018 se llevara acabo en el estadio Hampden Park en Glasgow, Escocia.

Aquí te mostramos cómo verla por TV o dispositivo móvil.

En televisión:

El partido entre Escocia vs Costa Rica se transmitirá a través del canal de ESPN3 USA. Si tienes suscripción de cable puedes revisar la guía de canales o contactar a tu distribuidor para saber el canal exacto.

En internet:

Si tienes una suscripción por cable, puedes ver el partido a través de DIRECTV NOW. Debes crear una cuenta para ver el partido.

Desde tu teléfono móvil:

Puedes ver el juego Escocia vs Costa Rica con la aplicación de Watch ESPN, pero debes tener una suscripción de cable, pues la información de ingreso de tu suscripción es la que necesitas para ingresar.

