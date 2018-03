Rusia 2018: ¿Cómo ver gratis y en vivo el partido entre EE.UU. vs Paraguay?

Luego de su triunfo 3-0 en el partido amistoso contra Islandia, la Selección Mexicana de Fútbol regresa este martes 27 de marzo para el partido amistoso rumbo al Mundial Rusia 2018, EE.UU. vs Paraguay, la transmisión en vivo será a las 9:30 p.m., hora del Este. En esta ocasión, el partido se llevara acabo en el estadio AT&T en Arlington, Texas.

Aquí te mostramos cómo verla por TV o dispositivo móvil.

⚪🔴#Albirroja 📷 Las postales del entrenamiento de la Selección en el Wakemed Soccer Park, el último antes del amistoso versus Estados Unidos #VamosParaguay🇵🇾⚽️ pic.twitter.com/sqANebB9hn — Selección Paraguaya (@Albirroja) March 26, 2018

Dónde ver el partido si tienes suscripción de cable:

En televisión:

El partido entre EE.UU. vs Paraguay se transmitirá en español a través del canal de UniMás.

En internet:

Si tienes una suscripción por cable, puedes ver el partido a través de Univision Deportes. Debes crear una cuenta para ver el partido.

Desde tu teléfono móvil:

Puedes ver el juego EE.UU. vs Paraguay con la aplicación de Univision NOW y DIRECTV NOW, pero debes tener una suscripción de cable, pues la información de ingreso de tu suscripción es la que necesitas para ingresar.

Dancin' in Cary. Meet the 22 players called in for #USAvPAR on March 27. Roster notes » https://t.co/nN4jhfoda7 pic.twitter.com/E4qWgBenem — U.S. Soccer MNT (@ussoccer_mnt) March 18, 2018

Dos opciones para ver el partido de EE.UU. vs Paraguay si no tienes suscripción de cable:

Si no tienes suscripción por cable, puedes ver el partido de futbol a través de Sling TV sin suscripción de cable en los Estados Unidos. El servicio vale 10 dólares al mes, pero puedes ensayar gratis por una semana.

También está disponible en Fubo.tv, un servicio de suscripción que cuesta $14.99 al mes, después de un período de prueba de 7 días.

