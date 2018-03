Rusia 2018: ¿Cómo ver gratis y en vivo el partido entre Argentina vs Italia?

A solo unos meses de que comience la Copa Mundial Rusia 2018 los equipos jugaran los partidos amistosos rumbo al mundial, por eso este viernes 23 de marzo se enfrentarán Argentina vs Italia, en el partido amistoso de Rusia 2018, la transmisión en vivo será a las 3:45 p.m., hora del Este.

En esta ocasión, el partido amisto rumbo al mundial 2018 se llevara acabo en el estadio Etihad en Manchester, Inglaterra.

Aquí te mostramos cómo verla por TV o dispositivo móvil.

En televisión:

El partido entre Argentina vs Italia se transmitirá en español a través del canal de beIN SPORTS en Español.

En internet:

Si tienes una suscripción por cable, puedes ver el partido a través de beIN SPORTS CONNECT. Debes crear una cuenta para ver el partido.

Desde tu teléfono móvil:

Puedes ver el juego Argentina vs Italia con la aplicación de beIN SPORTS pero debes tener una suscripción de cable, pues la información de ingreso de tu suscripción es la que necesitas para ingresar.

#Azzurri 🇮🇹

📽️ Highlights from Coach #DiBiagio's first training session at #Coverciano yesterday, as the National Team prepare for their upcoming friendly against #Argentina in #Manchester. #VivoAzzurro pic.twitter.com/peZ59wF4iE

— Italy (@azzurri) March 20, 2018