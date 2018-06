Quedan solo 14 días para que comience la Copa Mundial Rusia 2018, ahora los equipos se enfrentaran en los partidos amistosos rumbo al mundial 2018. Este domingo 3 de junio jugarán Croacia vs Brasil, en el partido amistoso de Rusia 2018, la transmisión en vivo será a las 10:00 a.m., hora del Este.

Aquí te mostramos cómo ver el juego por TV o dispositivo móvil.

O #TreinodaSeleção em 1 minuto! Hoje teve trabalho tático comandado pelo professor Tite, no ensaio do que vai ser o amistoso de domingo, contra a Croácia 🇧🇷🇭🇷 #GigantesPorNatureza pic.twitter.com/zmusmWe09G

TE PUEDE INTERESAR: Mundial Rusia 2018: ¿Cómo ver gratis y en vivo el partido entre Francia vs Italia?

En televisión:

El partido entre Croacia vs Brasil se transmitirá en a través del canal de beIN Sports en Español.

En internet:

Si tienes una suscripción por cable, puedes ver el partido en beIN Connect. Debes crear una cuenta para ver el partido.

Desde tu teléfono móvil:

Puedes ver el juego Croacia vs Brasil con la aplicación beIN Sports, pero debes tener una suscripción de cable, pues la información de ingreso de tu suscripción es la que necesitas para ingresar.

And now the Croatia #family is complete ✔️🇭🇷

Captain @lukamodric10 joined the team at today’s practice ⚽️👏🏼@Mateo_Kova23 ➕#Lovren arrived earlier today 💪 pic.twitter.com/upRY1wD3uu

— HNS | CFF (@HNS_CFF) May 31, 2018