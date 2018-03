Rusia 2018: ¿Cómo ver gratis y en vivo el partido Alemania vs España?

Este viernes 23 de marzo se jugarán los dos últimos campeones del mundo en el fútbol en el partido, Alemania vs España que actualmente dominan como favoritos para ganar el Mundial de Rusia 2018. Ests grades se enfrentarán este viernes en un partido amistoso en lo que bien podría ser un adelanto de una final para el siguiente Mundial.

La transmisión en vivo será a las 2:30 p.m., hora del este, y en esta ocasión, el partido amisto se llevará acabo en el Espirit Arena en Düsseldorf, Alemania.

Aquí te mostramos cómo ver el juego por TV o dispositivo móvil.

En televisión:

El partido entre Alemania vs España se transmitirá en a través del canal de ESPN3 USA.

En internet:

Si tienes una suscripción por cable, puedes ver el partido en DIRECTV NOW. Debes crear una cuenta para ver el partido.

Desde tu teléfono móvil:

Puedes ver el juego Alemania vs España con la aplicación Watch ESPN, pero debes tener una suscripción de cable, pues la información de ingreso de tu suscripción es la que necesitas para ingresar.

MATCHDAY! 🇩🇪🇪🇸

The first game of 2018 is here! ⚽ Let's start the year as we mean to go on 💪 #DieMannschaft #GERESP pic.twitter.com/AUY68GAQ8U

— Germany (@DFB_Team_EN) March 23, 2018