El seleccionador de la selección de Chile, el colombiano Reinaldo Rueda, pidió este jueves paciencia para que el equipo recupere el tono que la llevó a ganar dos veces la Copa América y dijo que tiene ganas de seguir en el cargo, ante las dudas que han surgido por las elecciones en la federación chilena.

Rueda ofreció una extensa rueda de prensa de más de una hora de duración en la jornada previa al amistoso que Chile disputará ante Costa Rica este viernes en Rancagua, aunque el duelo con los ticos estuvo prácticamente ausente en sus respuestas.

Buena parte de las preguntas de la prensa chilena fueron sobre los nombres que aparecen en su lista de convocados y las ausencias más destacadas, lo que generó la molestia del seleccionador.

En un hecho poco habitual, Rueda respaldó sus explicaciones con fotos, vídeos y documentos. Incluso mostró un vídeo en el que el entrenador argentino Marcelo Bielsa critica el papel de los medios de comunicación en el fútbol y su influencia en la gente.

Rueda consideró que poco a poco está cicatrizando la herida por quedar fuera del Mundial de Rusia y consideró que el equipo necesita “recuperar el cariño con fútbol y goles”.

“Se necesita también mucha paciencia, mucho equilibrio. Hemos tenido muchos ejemplos en Sudamérica y el mundo. Hay que aprender de eso. Hay potencias mundiales a los que les ha costado consolidar una nueva generación”, argumentó.

El técnico hizo una valoración muy positiva de los diez meses que lleva al frente de la selección y destacó la respuesta de los jugadores a su proceso.

“Algunos jugadores fueron invitados a esta selección y se quedaron, otros quizás no tuvieron la oportunidad o no la aprovecharon y quizás no van a volver. Yo creo que todo ha sido positivo y hay que sacar conclusiones importantes para lo que viene”, afirmó.

Seguir leyendo: Siguiente >