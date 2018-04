Ronda Rousey gana en su debut en WrestleMania 34

Ronda Rousey hizo su debut en la WWE el domingo por la noche, formando equipo con Kurt Angle para derrotar a Triple H y Stephanie McMahon en un combate de equipo mixto en WrestleMania 34.

El combate, que tuvo lugar frente a una multitud eléctrica en el Mercedes -Benz Superdome en Nueva Orleans, fue la última prueba importante de Rousey desde que se unió a la WWE a principios de este año.

Looks like all that #WrestleMania training that @RondaRousey has been doing just might pay off… she is DOMINATING on The #GrandestStageOfThemAll! pic.twitter.com/1pwXIFZvti — WWE (@WWE) April 9, 2018

La ex estrella de MMA ha sido objeto de un intenso escrutinio, por parte fanáticos y expertos sobre sus habilidades como luchadora.

“Después del día de mi boda, este es mi día favorito de mi vida, creo” menciono Rousey al culminar el combate.

EXCLUSIVE: "You saw it out there, that was her FIRST MATCH… this is what she was MEANT to do!" – @RealKurtAngle on @RondaRousey's #WrestleMania debut #TeamRousey pic.twitter.com/Z65oNTuoVp — WWE (@WWE) April 9, 2018

Rousey ganó fácilmente su pelea contra McMahon, que trató de escapar una y otra vez de las continuas llaves a las que le intentó someterla ex luchadora de MMA. Lo hizo hasta que no pudo más y se vio obligada a rendirse ante el poder de su rival.

Así, Rousey ganó y logró encandilar al público. Los aficionados de la WWE se han rendido ante el conjunto de maniobras exhibidas por Ronda en su debut, el cual da a entender que puede darle un largo recorrido en esta WWE.