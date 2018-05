Ronaldinho tendrá dos esposas, según informó el jueves el diario brasileño ‘O Dia’. El exfutbolista supuestamente se comprometió en matrimonio con Priscilla Coelho y Beatriz Souza, con quienes convive desde hace dos años.

Ambas estarían de acuerdo con compartirse al ex del Barcelona y el enlace sería en agosto próximo.

Forget the Royal Wedding.. this will be THE wedding to watch!

Barcelona legend #Ronaldinho 'to marry two women at the same' time after living with pair since December.#seanknows pic.twitter.com/Fmb5PJSzr8

— Sean Cardovillis (@seancardo) May 24, 2018