Roma vs Barcelona: ¿Cómo y dónde ver gratis el partido de la Liga de Campeones de la UEFA?

Este martes 10 de abril, se enfrentaran nuevamente Roma vs Barcelona en el partido de vuelta de cuartos de final de la Liga de Campeones de la UEFA, la trasmisión en vivo será a las 2:45 p.m., hora del Este.

Luego de ganarle 4-1 en el ultimo partido al Roma, el Barcelona buscara nuevamente su pase a la semifinal de la Champions League.

Aquí te mostramos cómo verla por TV o dispositivo móvil.

En televisión:

El canal FOX Deportes estará transmitiendo en vivo y en español el partido entre Roma vs Barcelona. Lo puedes ver si tienes la suscripción a este canal o desde su página web.

En internet:

Si tienes una suscripción por cable, también puedes disfrutar del partido Roma vs Barcelona por internet a través de FOX Soccer Match Pass. Debes crear una cuenta para ver el partido.

Desde tu teléfono móvil:

Puedes ver el juego con las aplicaciones FOX Sports Go, DIRECTV Now, y UEFA Champions League App pero debes tener una suscripción de cable, pues la información de ingreso de tu suscripción es la que necesitas para ingresar.

🔥 Ready for the final training session ahead of #RomaBarca 💪#ASRoma #UCL pic.twitter.com/IDhEEcyzwT

— AS Roma English (@ASRomaEN) April 9, 2018