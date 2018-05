Este martes, el pitcher de los Blue Jays de las Grandes Ligas, Roberto Osuna, fue detenido acusado de agredir a su pareja. Aún sin muchos detalles a la luz, el mexicano comparecerá el próximo 18 de junio.

Entre 15 y 50 juegos serán los que reciba de castigo Roberto Osuna, si la investigación de Grandes Ligas determina que el lanzador mexicano de los Blue Jays estuvo involucrado en un caso de violencia doméstica.

Thanks to my friend Cooper Wilkinson for the great gift , i'll make sure this will always be in my locker #Bradford pic.twitter.com/TnHhHNL9zw

— Roberto Osuna (@RobertoOsuna1) May 3, 2016