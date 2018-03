Ricardo Antonio La Volpe arremete y exhibe a Juan Carlos Osorio

Aprovechando el desempleo que vive desde que fue despedido por el América en 2017, Ricardo Antonio La Volpe, ex entrenador de la Selección Mexicana de Futbol en el Mundial de Alemania 2006, ha estado muy activo en redes sociales en papel de crítico. En esta ocasión su víctima es el actual entrenador del Tri, Juan Carlos Osorio, y no tuvo reparo en atacar todo su trabajo.

¿Por qué hay dudas? Porque vemos que no hay un sistema definido, se cambia incluso en un mismo partido; a jugadores que no dominan ciertas posiciones, donde no brillan, etc. Solo queda esperar el mundial y que México pase al quinto partido.

— Ricardo A La Volpe (@RicardoLaVolpeG) March 29, 2018