La reportera de la cadena Fox Sports María Fernanda Mora reportaba los festejos en Guadalajara, luego de que Chivas obtuvo la Copa de Campeones de la Concacaf frente al Toronto de la MLS, cuando un aficionado rozó visiblemente su cuerpo contra el de ella, quien estaba de espaldas, lo que motivó el reclamo de la periodista. Los hechos fueron transmitidos en vivo.

Entre gritos, canticos y brincos se puede observar en el video a la reportera, cuya reacción al sentirse agredida fue golpear con el micrófono el pecho del responsable, ante la sorpresa de los conductores del programa, quienes condenaron los hechos.

Te cuento lo que me pasó, para que no andes diciendo estupideces.

Me manosearon varias veces mientras estaba a cuadro.

Varias! Gracias por tu opinió no pedida. https://t.co/VUOY9f5C4h — Maria Fernanda Mora (@marifermora90) 26 de abril de 2018

En Twitter, la reportera respondió uno de los mensajes que pusieron en duda la agresión: “Te cuento lo que me pasó, para que no andes diciendo estupideces. Me manosearon varias veces mientras estaba a cuadro. Varias. Gracias por tu opinión no pedida”.

Posteriormente, agradeció los mensajes de solidaridad y señaló que abordará “el tema con la cabeza más fría”, tras algunas horas de sueño. “Pero, en verdad, el apoyo ha sido sumamente reconfortante”.

Por otra parte, algo que me llena de satisfacción es mi trabajo.

Así que les comparto algunos videos de lo que fue el festejo de Chivas en La Minerva.

Por un desadaptado, no hay que generalizar a una afición. — Maria Fernanda Mora (@marifermora90) 26 de abril de 2018

Las críticas de las mujeres aficionadas al Chivas estuvieron a la orden del día

En el video compartido por los usuarios de Twitter criticaron a los aficionados del Chivas:

“No me sorprende la cantidad de idiotas que les causa risa o que lo aprueban. Impotencia si tienen hijos, edúquenlos, a muchas nos pasa esto”, “Me imagino que de esa manera hace esas cosas con su mamá, sus hermanas o si tiene hijas igual, no puedo creer que existan personas que defiendan a esta bazofia, me imaginó que son igual que el”, “Otro que no tuvo madre…que lo educara. Se ve muy bien quién fue, el asqueroso que está atrás, debería denunciarlo para ver si sigue celebrando”.

La reportera María Fernanda Mora de @FOXSportsMX fue acosada en La Minerva por aficionados de las Chivas 😠 pic.twitter.com/DTr15Nfthk — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) 26 de abril de 2018

