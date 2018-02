Regresa la Liga de Campeones de la UEFA para su temporal 2018

Esta semama regresó la liga de Campeones para la temporada 2018. El torneo más prestigioso del viejo continente inicio con dos partidos de altura, Juventus vs Tottenham y Basilea vs Manchester City.

La liga de Campeones de la UEFA, conocida anteriormente como la Copa de Europa, es el torneo internacional oficial de futbol más prestigioso a nivel de clubes por la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA). Este torneo se lleva acabo cada año de septiembre a junio del siguiente año.

Para la temporada 2018, clasificaron 16 equipos:

Los primeros dos partidos de octavos de final se llevaron acabo el martes 13 de febrero.

En esta ocasión el City no encontró rival con Basilea ya que supo defender su portería y logró anotarle 4 goles a Basilea.

Sergio Agüero has 14 goals in 11 games in all competitions in 2018. 🔥🔥🔥 #UCL pic.twitter.com/chdsaEKQgR

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 13, 2018