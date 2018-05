Los 10 mejores memes de Real Madrid y su tercer triunfo consecutivo

El Real Madrid ganó ayer su tercer título consecutivo de la Liga de Campeones al vencer 3-1 a Liverpool en la final disputada este sábado en el Estadio Olímpico de Kiev. Fue un partido memorable, donde Karim Benzema adelantó en el minuto 50 a los ‘merengues’, Sadio Mané empató en el 54 y decidió el choque el galés Gareth Bale. El arquero Loris Karius marcó graves errores en el primer y tercer tanto del Real Madrid. Mohamed Salah en el Liverpool y Dani Carvajal en el Madrid, tuvieron que retirarse del Mundial por lesiones, y Gareth Bale robó el protagonismo a Cristiano Ronaldo con un doblete y sobre todo un formidable gol de chilena.

Ante tanta emoción en un solo partido, los memes de los seguidores no se hicieron esperar y en poco tiempo innudaron con su humor las redes sociales.

