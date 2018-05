Real Madrid: No todo es festejo, Cristiano Ronaldo los hace sufrir

No había pasado ni media hora de que el Real Madrid había conquistado su Champions League 13 y la felicidad ya había sido empañada. Cristiano Ronaldo, su más grande estrella, máximo anotador en la historia del torneo y goleador histórico del club en todas las competiciones, había asomado la posibilidad de que dejaría al cuadro de la capital de España.

Entrevistado minutos después de concluido el partido que el Real Madrid gano 3-1 al Liverpool en el Estadio Olímpico de Kiev, y en el que ganaron su decimotercera Copa de Europa, Cristiano Ronaldo, eliminó millones de sonrisas en una entrevsta en vivo. “Ha sido muy lindo estar en el Real Madrid”.

El debate sobre quien es el mejor jugador del mundo siempre ha sido un tema que molesta a Cristiano Ronaldo. Suma millones de fanáticos, pero al mismo tiempo millones de detractores que se decantan por Lionel Messi, del Barcelona. La realidad estadística coloca a ambos jugadores casi a la par, con algunas marcas repartidas entre ellos.

