El Real Madrid selló su pase a las semifinales de la Champions League pese a haber caído derrotado ante la Juventus tras una polemica decision.

En tiempo de descuento el defensa marroquí de la Juve Medhi Benatia empujó por detrás al delantero Lucas Vázquez quien cayó dentro del área marcando el penalti por parte del árbitro Michael Oliver

Cristiano Ronaldo transformó el tiro desde los doce pasos para prevenir que Juventus completase otra impensable remontada en los cuartos de final de la Liga de Campeones, y de esta forma darle el pase al Real Madrid a la siguiente fase pese a perder 3-1 quedando el marcador global en 4-3.

“Hemos sufrido”, reconoció Cristiano. “Nos sirve para aprender, el partido nos vale como lección. En el fútbol nada está regalado, hay que pelear hasta el final. Somos justos vencedores”

☝ @Cristiano: ''Fue un partido sufrido, para aprender, que sirve de lección porque en el fútbol nada está regalado''.https://t.co/SfZzPQSxkX — Real Madrid C.F. (@realmadrid) April 11, 2018

El arquero Gianluigi Buffon, en el que pudo haber sido su último partido en la Liga de Campeones, fue expulsado poco después por sus airados reclamos a la decisión del árbitro.

“Estoy bien, la vida sigue”, dijo el arquero de 40 años. “Estoy feliz y orgulloso de mi equipo. Hicimos real algo que parecía imposible, es una pena que acabara así”.

“Si pitas un penal así en el minuto 93 no eres un hombre, eres un animal”, dijo Buffon. “El árbitro no tiene corazón, lo que tiene es un cubo de basura. Un buen árbitro no arruina ni rompe el fantástico trabajo de un grupo a los 90”.

TREMENDA RAJADA de Buffon tras la eliminación de la Juventus en el Santiago Bernabéu. ¡VENTE YA a MEGA! #ChiringuitoPolémica pic.twitter.com/GwKLMRewQ2 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) April 11, 2018

“Si queremos hablar del árbitro, digo que sí es penal”, afirmó Zidane. “Pero ellos hicieron un muy buen partido y nosotros, regular. Hemos creído hasta el final para pasar. Viendo los dos partidos, creo que nos merecemos el pase”.

De esta forma el equipo merengue estará en el sorteo del viernes junto a los otros 3 equipos clasificados a semifinales Liverpool, Roma y Bayer Munich