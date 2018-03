Real Madrid elimina a PSG y avanza a cuartos en Champions

Cristiano Ronaldo volvió a castigar a la descuidada defensiva del Paris Saint-Germain, con un potente cabezazo en la segunda mitad que abrió el camino del Real Madrid hacia los cuartos de final de la Liga de Campeones con un triunfo el martes 2-1.

Abajo 3-1 después del partido de ida, la frágil defensa del PSG se desmoronó y el ataque presentó pocas amenazas sin el lesionado Neymar en sus filas. La única explosión del conjunto parisino vino de la pirotecnia que sus seguidores encendieron constantemente.

El uruguayo Edinson Cavani maquilló el marcador cuando restaban 20 minutos. Pero con el mediocampista Marco Verratti ya expulsado, anotar otros dos tantos para forzar el tiempo extra era una posibilidad más allá de los límites del PSG.

“Hoy necesitábamos la mente y el corazón. No tuvimos los dos ni jugamos tan bien como el Real Madrid”, dijo el técnico del PSG, Unai Emery. “Madrid merecía avanzar. Creo que controlaron el 60% del juego y nosotros no hicimos lo suficiente con el 40% que tuvimos. Perder ante el Real Madrid no es decepcionante, pero quedar eliminados en los octavos de final sí lo es”.

En su lugar, el mediocampista Casemiro desvió un pase que superó al arquero Alphonse Areola a los 80 minutos para sellar el global 5-2. Casemiro se quedó con el balón después de que el volante Adrien Rabiot no pudo controlar el servicio de Lucas Vázquez.

Para completar una noche de pesadilla para los seguidores del PSG, que querían creer que su equipo podía conquistar a Europa, Verrati fue expulsado a mediados de la segunda mitad. Recibió su segunda tarjeta amarilla por una fuerte protesta al árbitro Felix Brych, quien no le concedió un tiro libre a favor.

“Nuestros aficionados nos apoyaron, me disculpo con ellos”, dijo Rabiot. “Lo intentamos, pero no pudimos”.

Ronaldo ya había causado su daño habitual.

El máximo anotador en la historia de la Champions recibió demasiado espacio y se elevó para vencer a Areola con un cabezazo a los 51 minutos. Llegó a 12 dianas, líder del torneo, incluyendo las dos en el juego de ida.

Después de un lento inicio esta temporada, Ronaldo está alcanzando su mejor nivel en un momento crucial para el Madrid, que busca coronarse por tercer año consecutivo en Europa y 13ro en total. El portugués llegó a nueve juegos en fila con un gol en la Liga de Campeones, para igualar el récord de Ruud van Nistelrooy.

Fue una enorme prueba para un PSG desesperado por demostrar que pertenece a la élite europea, especialmente después de su épico fracaso del año pasado.

En esta ocasión, simplemente no mostraron la suficiente confianza y cometieron muchos errores.

“Tal vez esta noche no han sido tan buenos, pero también se debe a que jugamos muy bien”, dijo el técnico del Madrid, Zinedine Zidane. “Obviamente se les complicó cuando marcamos el segundo”.

El ambiente fue espectacular en el Parc des Princes en París, con grandes nubes de humo rodeando al estadio antes del encuentro a causa de la pirotecnia. A los coloridos seguidores del PSG se les pidió a través del sistema de sonido del estadio que “dejen de encender bengalas”.

Todo era parte de un esfuerzo para motivar a los jugadores. El departamento de comunicaciones del equipo había difundido un video, llamando a los aficionados a alentar al equipo como un sentido de urgencia para la misma ciudad. Por su parte, Neymar publicó un video en Twitter con la leyenda “Vous Allez le Faire” (“Vas a hacerlo”).